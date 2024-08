Der rbb ist bei der Verleihung des Deutschen Radiopreises in diesem Jahr in vier Kategorien nominiert. Die Nominierungen hat eine Kommission des Grimme-Instituts am Donnerstag bekanntgegeben.

In der Kategorie Beste Morgensendung tritt "Der schöne Morgen" von radioeins an, in der Kategorie Bester Moderator / Beste Moderatorin ist Jule Jank von Fritz vom rbb nominiert. Für die Beste Programmaktion geht rbb 88.8 mit "In 80 Stunden durch ganz Berlin" ins Rennen, als Bestes Informationsformat der Podcast "In Polen" [ardaudiothek.de] von rbb24 Inforadio.