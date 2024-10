Knapp eine Woche nach zahlreichen Verkehrseinschränkungen wegen eines Staatsbesuchs müssen sich Autofahrer und Bahnpassagiere in Berlin erneut auf erhebliche Behinderungen einstellen.

US-Präsident Joe Biden holt seinen ursprünglich für vergangene Woche geplanten Berlin-Besuch nach und weilt von Donnerstagabend bis Freitag in der Hauptstadt. Damit stehen zum zweiten Mal binnen weniger Tage in Berlin erhöhte Sicherheitsmaßnahmen bevor. Am vergangenen Freitag hatte der ukrainische Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Berlin besucht, was vor allem bei der S-Bahn, bei Regional- und auch Fernzügen zu teils starken Einschränkungen geführt hatte. Fernzüge hielten nicht am Berliner Hauptbahnhof und in Spandau.