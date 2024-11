In Vetschau (Oberspreewald-Lausitz) ist am Dienstagmorgen ein mehrstöckiges Gebäude in Brand geraten. Nach Angaben der Leitstelle Lausitz ging der Notruf kurz vor 5:30 Uhr ein.



Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Weil das leerstehende Gebäude in der Cottbuser Straße direkt an weitere Häuser angrenzt, war zunächst ein Übergreifen der Flammen befürchtet worden. "Wir haben den Brand relativ schnell unter Kontrolle gekriegt", sagte Einsatzleiter Stefan Noack dem rbb. Zur Stunde werden die Nebengebäude auf Schäden und mögliche Glutnester überprüft.



Nach Angaben des Einsatzleiters sei von Brandstiftung auszugehen. Im Gebäude seien durch Einsatzkräfte der Feuerwehr entsprechende Materialien gefunden worden, so Einsatzleiter Noack. Worum es sicht dabei genau handelt ist aber unklar.