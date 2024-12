Zweithöchstes Bauwerk in Mitte wird zurückgebaut

Der stillgelegte Schornstein am Berliner Heizkraftwerk Scharnhorststraße in Mitte wird bis Sommer kommenden Jahres abgetragen.

Zwar wird noch am Estrel-Tower bis Ende 2025 gebaut, doch schon jetzt hat das Hochhaus die 150-Meter-Marke genommen und gilt damit als Wolkenkratzer. Gleichzeitig entthront das Hotel damit einen anderen Bau als höchstes Haus in Berlin.

Estrel-Tower in Neukölln

Der 150 Meter hohe Schornstein ist den Angaben zufolge nach dem Fernsehturm (368 Meter) am Alexanderplatz das zweithöchste Bauwerk in Mitte. Im Zuge der Modernisierung des Standortes waren im Herbst 2023 zwei neue und mit 35 Metern deutlich niedrigere Schornsteine in Betrieb genommen worden.

Das BEW-Heizkraftwerk versorgt unter anderem die Charité, das Naturkundemuseum, das Bundeswirtschaftsministerium und das Neubauquartier am Hauptbahnhof mit Wärme.

Wie die Berliner Energie und Wärme (BEW) am Montag mitteilte, wird bei den Arbeiten ein innovatives Verfahren eingesetzt, das die Lärm- und Staubbelastung für Anwohnerinnen und Anwohner minimieren soll. In den letzten Monaten wurde bereits das innenliegende Futtermauerwerk zurückgebaut.