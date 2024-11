Zwar wird noch am Estrel-Tower bis Ende 2025 gebaut, doch schon jetzt hat das Hochhaus die 150-Meter-Marke genommen und gilt damit als Wolkenkratzer. Gleichzeitig entthront das Hotel damit einen anderen Bau als höchstes Haus in Berlin.

Der im Bau befindliche Estrel-Tower in Berlin-Neukölln hat eine Höhe von 150 Metern erreicht und damit die Schwelle zum Wolkenkratzer genommen. Momentan werde in der 44. Etage auf 152 Metern gearbeitet, bestätigte Hotelier Maxim Streletzki am Dienstagnachmittag rbb|24. Damit ist das Hochhaus schon jetzt das höchste Haus Berlins.



Wenn der Estrel-Tower fertiggestellt ist, soll er 176 Meter in die Höhe reichen. Der Bau des Hotels an der Sonnenallee soll Ende 2025 abgeschlossen sein. Gegenüber liegen die bestehenden Veranstaltungs- und Hotelgebäude des Estrel. Getrennt wird das Ensemble von der aktuell im Bau befindlichen Erweiterung der Stadtautobahn A100.