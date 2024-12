Mehr als 100 Einsatzkräfte bekämpfen Brand in Neukölln

Ein Brand in einem mehrstöckigen Wohnhaus hat einen Großeinsatz der Rettungskräfte in Berlin-Neukölln in der Nacht auf Mittwoch ausgelöst.

Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben mit 129 Einsatzkräften an. Dem Lagezentrum zufolge war das Feuer aus noch ungeklärten Gründen in einer Wohnung im zweiten Stock ausgebrochen und griff dann auf die darüber liegende Etage über.

Die Polizei ermittle nun wegen Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung. Die Person, in deren Wohnung das Feuer ausgebrochen war, sei festgenommen und zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte das Lagezentrum weiter mit.