Großeinsatz für die Berliner Feuerwehr in der Nacht zum Montag: Auf zwei Industrieparkplätzen in Lichtenberg und Marzahn brannten insgesamt 17 Lkw. Es soll sich um Fahrzeuge eines Betonherstellers handeln.

Die Berliner Feuerwehr ist in der Nacht zum Montag zu zwei Großeinsätzen auf Industrieparkplätzen ausgerückt.

Wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb am Montagmorgen mitteilte, brannten gegen 3 Uhr an der Gehrenseestraße im Bezirk Lichtenberg acht Lastwagen, neun weitere Lkw standen etwa zeitgleich am Pyramidenring an der Grenze zwischen Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf in Brand.

Bei mindestens einem Einsatzort soll es sich um eine Betonfirma handeln. Das Unternehmen war schon einmal Ziel eines Anschlags: Im Dezember 2023 legten Aktivisten ein Feuer an einem Werk in Berlin-Kreuzberg. Das betroffene Unternehmen sei unter anderem an der Erweiterung der Stadtautobahn A100 beteiligt, hieß es in einem Bekennerschreiben aus der linksextremen Szene auf der Plattform Indymedia.