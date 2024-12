Polizisten haben in einer Wohnung in Berlin-Spandau rund 200 Kilogramm illegales Feuerwerk sichergestellt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, hatten sie einen Tipp bekommen, der zu der Durchsuchung der Wohnung am Donnerstag führte.

Der 35 Jahre alte Wohnungsbesitzer soll die Pyrotechnik im Freundes- und Bekanntenkreis zum Verkauf angeboten haben. Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass die Böller und Kugelbomben unter anderem aus der Tschechischen Republik eingeschmuggelt wurden.