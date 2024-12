Polizei und Staatsanwaltschaft aus Frankfurt (Oder) haben am Dienstag zeitgleich im Landkreis Oder-Spree und in Bayern Hausdurchsuchungen durchgeführt. Dabei geht es um den Verdacht der Volksverhetzung.

In den Verfassungsschutzberichten des Landes Brandenburg wurden in den vergangene Jahren mehr als 20 rechtsextreme Musikgruppen, Liedermacher und Rockbrands erfasst, darunter sind auch immer wieder "Frontfeuer" und "Projekt 88". Beide werden in Beeskow (Oder-Spree) verortet. "Frontfeuer" wurde vor 15 Jahren gegründet und spielt auch auf größeren Nazi-Konzerten, etwa in Finowfurt (Barnim) und in Bayern. Die Rocker tragen als Emblem eine schwarze Sonne und wollen damit eine Verbindung zum Kameradschaftskommando Werwolf dokumentieren. In Beeskow gibt es laut Verfassungsschutz noch mindestens drei weitere Rechts-Rock-Bands.