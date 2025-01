Die vier Männer stammen aus Tschetschenien, der Türkei und dem Irak. Bevor sie nach Deutschland kamen, haben sie in ihrer Heimat als Maler und auf dem Bau gearbeitet. Nach Deutschland geflohen sind sie aus wirtschaftlichen und politischen Gründen. "Ich suche eine Arbeit und lerne Deutsch. Ich liebe es hier in Deutschland", sagt der Geflüchtete Saeed Abbas Saeed. Er und die drei anderen Männer warten noch auf ihren Asylbescheid. So lange gehen sie dem Platzwart des Sport- und Freizeitzentrums in Beeskow zur Hand.

"Man weiß nicht, wo man zuerst anfangen soll, weil die Masse an Arbeit einfach viel ist. Deshalb finde ich das gut", sagt Platzwart Brian Sieczka. Auch der Landrat von Oder-Spree Frank Steffen (SPD) begrüßt die Maßnahme. "Die Menschen kommen zu uns, sie werden von uns untergebracht und versorgt und dann soll es auch eine Gegenleistung dafür geben, indem man sich einbringt."