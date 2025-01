Razzia gegen mutmaßliche Schleuserbande auch in Berlin

Die Polizei ist in Berlin und vier weiteren Bundesländern am Mittwochmorgen gegen eine mutmaßliche Schleuserbande vorgegangen.

An der Razzia in insgesamt 15 Objekten waren etwa 400 Einsatzkräfte beteiligt - neben Berlin waren Räumlichkeiten in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Nordrhein-Westfalen betroffen. Im Zuge der Maßnahme sind fünf Haftbefehle vollstreckt worden.

Hintergrund ist den Angaben zufolge ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Hannover, das seit November 2023 geführt wird. Es richtet sich konkret gegen eine mutmaßliche Schleuserbande, die Menschen über Ungarn und Österreich nach Deutschland bringen soll.