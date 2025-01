Ein Großaufgebot der Feuerwehr musste in der Silvesternacht nach Bad Liebenwerda (Elbe-Elster) ausrücken, um einen Brand am Dach der Kirche St. Nikolai zu löschen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach verirrte sich eine Rakete und landete im Dachstuhl der Kirche.

Die Kirche befindet sich direkt am Markt von Bad Liebenwerda, wo sich rund um den Jahreswechsel nach Angaben von Pfarrer Linke viele Menschen versammelt hatten. Kurz nach Mitternacht hätten die ersten bemerkt, dass etwas am Kirchdach brenne: "Es müssen wohl zwei Flammen am Dachfirst gewesen sein." Wahrscheinlich sei eine Rakete unter die Dachziegel gekommen und habe das Gebälk in Brand gesetzt, so Linke weiter.

Zwei Gemeindemitglieder hätten daraufhin versucht, den Brand vom Turm aus mit Feuerlöschern unter Kontrolle zu halten, bevor die Feuerwehr "wahnsinnig schnell" eintraf, so der Pfarrer. "Wir hatten nur die Angst, dass, wenn zu viel Löschwasser benutzt wird, das nicht gut für die abgehangene, kunstvoll bemalte Decke aus Holz ist." Die Feuerwehr sei aber sehr behutsam gewesen.

Laut Linke war es das erste Feuer in der Kirche von Bad Liebenwerda seit vielen Jahrzehnten. Zuletzt habe es im 19. Jahrhundert gebrannt.