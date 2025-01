Ein 23-Jähriger aus dem Westjordanland sitzt seit Anfang Januar in Berlin in U-Haft. Er hatte an Silvester eine Rakete in eine Wohnung geschossen und danach versucht, auszureisen. Eine Haftprüfung ergab nun: Es besteht weiter Fluchtgefahr.

Der Influencer, der an Silvester einer Videoaufnahme zufolge eine Rakete in eine Wohnung in Berlin-Neukölln geschossen haben soll, bleibt in Untersuchungshaft. Das teilte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage am Donnerstag mit. Am Mittwoch hatte ein Haftprüfungstermin bei einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Tiergarten stattgefunden.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 23-Jährigen aus dem Westjordanland versuchte schwere Brandstiftung, versuchte gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung vor. Da Brandstiftung ein Verbrechen ist, droht ihm eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr. Er wurde am 4. Januar am Hauptstadtflughafen BER festgenommen, als er Deutschland verlassen wollte.