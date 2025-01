Detlef Montag, 27.01.2025 | 18:40 Uhr

Dann kann es ja endlich weiter gehen mit dem Tierleid - ein Hoch auf das "grün" geführte Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ...



"Seit Jahrzehnten setzen sich die mitzeichnenden Vereine für ein Verbot von Langstreckentiertransporten, insbesondere in so genannte Tierschutz-Hochrisikostaaten ein. In unzähligen Briefen, Petitionen und Aktionen auf der Straße fordern wir – und mit uns unzählige andere Tierschützer:innen – ein Ende diese tierquälerischen Transporte. Zuletzt legten 150 Jurist:innen in einem Offenen Brief an Sie, Herr Minister, die rechtlichen Argumente dar, warum ein nationales Verbot des Exports sogenannter Nutztiere in tierschutzrechtliche Hochrisikostaaten nicht nur rechtlich möglich, sondern unbedingt geboten ist."