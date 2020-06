Vor der Tür des Berliner Vereins Neustart e.V. liegt eine Frau und schläft. Eine zweite steht bereits an der Straße und hält Ausschau nach Freiern. Zwar war es seit Mitte März ruhig geworden auf dem Straßenstrich zwischen Mitte und Schöneberg, seit gut zwei Wochen tauchten aber immer mehr Frauen plötzlich wieder auf, erzählt Neustart-Vorsitzender Gerhard Schönborn: "Zuerst haben die Zuhälter vorsorglich alle Frauen zurück nach Rumänien oder Bulgarien gebracht, aber jetzt dachten einige, dass es wieder in Deutschland erlaubt ist."

So arbeiten die Frauen also weiter illegal in Berlin. Immer wieder findet Schönborn Kondome auf den Toiletten an der Kurfürstenstraße. "Viele stehen auf der Straße, weil sie in den Bordellen, in denen sie gearbeitet haben, auch gewohnt haben", sagt er. Nicht alle Bordellbetreibende lassen das auch weiterhin zu. Die Senatsverwaltung für Gesundheit hat deswegen die Obdachlosenunterkunft "Pumpe" mit 77.000 Euro finanziert.

Bestraft werden die Prostituierten nach der neuen Eindämmungsverordnung nicht mehr. Freier zahlen jedoch bei Verstoß gegen das Verbot zwischen 250 und 1.000 Euro, Bordellbesitzende bis zu 10.000 Euro.

Geschätzt gibt es rund 8.000 Prostituierte in Berlin, nur gut ein Fünftel davon ist offiziell angemeldet. Statista-Daten für Deutschland zeigen: 35 Prozent der Sexarbeiterinnen kommen aus Rumänien, gefolgt von Bulgarien und Ungarn. Die deutsche Staatsbürgerschaft hat rund ein Fünftel. Alexa Müller vom Verein Hydra macht sich um die Frauen Sorgen. Denn auch wenn sie aus EU-Ländern kommen, Hartz IV darf nur beantragen, wer eine Steuernummer besitzt und fünf Jahre lang durchgehend in Deutschland gearbeitet hat. "Wer für ein halbes Jahr seine kranke Mutter in Bulgarien gepflegt hat, fällt schon durch’s Raster", beklagt die Sexarbeiterin.