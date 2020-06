Nach einem Corona-Ausbruch in einem Neuköllner Wohnblock sind die Anwohner sauer - unter anderem weil ihre Adresse öffentlich gemacht wurde. Der Verwalter ist angereist, um zu vermitteln. Kritik übt er am Gesundheitsstadtrat. Von Sigrid Hoff

In den vergangenen Tagen hatten sich seine Mieter von der Öffentlichkeit provoziert gefühlt. Es waren Eier und Kartoffeln geflogen. Doch während des Termins mit dem Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) am Donnerstag blieb alles friedlich, wie Hausverwalter Marx erzählt: "Die Bewohner waren eigentlich sehr strukturiert, es ist sehr aufgeräumt. Das Ganze fand im Innenhof statt. Die Bewohner standen in einem vorbildlichen Abstand von mindestens zwei Meter, hatten alle Masken gehabt."

Benjamin Marx hat einen langen Tag hinter sich. Morgens ist er mit dem Zug von Köln nach Berlin gekommen. Den ganzen Nachmittag hatte in der Harzer Straße in Neukölln verbracht, um sich vor Ort ein Bild zu machen und die Gemüter zu beruhigen.

Wegen eines Corona-Ausbruchs in Berlin-Neukölln wurden knapp 370 Haushalte an sieben Standorten - einer davon in der Harzer Straße - unter Quarantäne gestellt. Bislang (Stand 19. Juni) sind 85 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden. Mit einem weiteren Anstieg der Fallzahl wird gerechnet, da noch Tests bei Bewohnern der betroffenen Häuser laufen.

Das Neuköllner Miethaus gehört der Aachener Wohnungsgesellschaft. Eigentümer sind mehrere Bistümer der katholischen Kirche. Benjamin Marx hatte das Objekt vor knapp zehn Jahren für die Gesellschaft gekauft und saniert. Die Bewohner, zumeist rumänische Roma, konnten bleiben. Zuvor hatten sie in einem völlig vermüllten Haus gelebt. Jetzt erhielten sie ordentliche Mietverträge. Bis zu sieben Personen in einer Dreizimmerwohnung seien aber keine Ausnahme, gibt Marx zu.

Bezirksbürgermeister Hikel hatte die Schlagzeile geprägt, das Coronavirus sei nach den Skiclubs nun in der Mietskaserne angekommen [berliner-zeitung.de]. Das nahm er bei dem Treffen dann zurück, sagt Vermieter Benjamin Marx: "Der Bezirksbürgermeister Hikel war da und hat qualifizierte und sehr schöne Worte gefunden. Er hat sich auch quasi für das, was passiert ist, entschuldigt. Man muss hier einfach einem Dialog bleiben und in der Kommunikation und auch in der verantwortlichen Kommunikation den Menschen gegenüber."