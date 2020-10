Vor dem Landgericht Berlin wird am Dienstag ein erstes Urteil im Streit um Entschädigungszahlungen wegen des Lockdowns erwartet. Ein Gastronom hat gegen das Land Berlin geklagt. Er will einen finanziellen Ausgleich für die Schließung seiner Kneipe zwischen März und Mai erstreiten. Es ist der erste Prozess dieser Art in Berlin.