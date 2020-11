Das Land Brandenburg hat den bisherigen Höhepunkt der Corona-Pandemie erreicht: Die Zahl der Infektionen innerhalb eines Tages ist am Freitag mit 538 neuen Fällen auf eine neue Höchstmarke gestiegen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Zuletzt waren am 6. November 525 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden.



Im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 starben bislang 287 Menschen; drei neue Todesfälle kamen hinzu. Am Donnerstag waren es 15 Todesfälle innerhalb eines Tages und damit der höchste Anstieg seit Beginn der Pandemie.