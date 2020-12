Wossi Berliner im Umland Freitag, 18.12.2020 | 15:16 Uhr

Die hohe Zahl an Toten interessiert einige Eltern nicht: die schicken ihre 15jährigen Hochbegabten ohne Not in volle Klassen, fordern Zeitungen wie die MAZ (in "Bildzeitungsmanier") auf zu berichten: "Lehrer n ö t i g e n" (ist ein Straftatbestand) ihre Schüler auf, nicht zur Schule zu gehen (kurz vor Ferienbeginn, voll mit Lerninhalten?). Ob deren Kinder nun für alle Zeiten psychisch gestört sind? Ein Recht auf Bildung ist kein Recht auf Präsenzunterricht. In was für eine Verantwortungslosigkeit werden Eltern getrieben, die das gefährlich und egoistisch ausnutzen (Verwahranstalt Schule), wenn das Schulamt keine klaren Ansagen zur Vermeidung von vollen Klassenräumen macht?