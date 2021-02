Nirgendwo im Land wird derzeit so zaghaft geimpft wie in Brandenburg. Jetzt rächt sich, dass Senioren selbst Termine ausmachen mussten. Dass immer noch Zehntausende von ihnen noch immer keinen Termin haben, bringt weitere Probleme. Von Oliver Noffke

In Brandenburg haben laut Robert-Koch-Institut bislang 173.387 Menschen eine erste Impfung gegen Covid-19 erhalten [Stand: 25. Februar, rki.de] . Das entspricht 3,9 Prozent der Bevölkerung. In keinem anderen Bundesland ist dieser Wert niedriger.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt, Menschen über 80 Jahren zuerst ein Angebot zum Impfen zu machen. Ältere haben ein besonders hohes Risiko für schwere oder tödliche Verläufe von Covid-19 und leiden zudem öfter an Vorerkrankungen. Je älter Menschen bei einer Corona-Infektion sind, desto höher ist die Gefahr, dass sie intensivmedizinisch versorgt werden müssen – und damit die Gefahr, dass Krankenhäuser überlastet werden. Es hat also Sinn, älteren und anderweitig besonders gefährdeten Personen zuerst ein Impfangebot zu machen.

Menschen über 80 stehen auch in der Brandenburger Priorisierungsliste an erster Stelle [brandenburg-impft.de]. Dass sie tatsächlich die höchste Priorität genießen, gibt allerdings keine Statistik wieder. In der täglichen Impfstatistik des RKI wird auch angegeben, nach welcher Indikation (aus welchem Grund) eine Impfung verabreicht wurde. Das Alter war in Brandenburg nur in etwa 40 Prozent der Fälle ausschlaggebend. Im benachbarten Berlin wurde es in mehr als 70 Prozent der Impfungen als vorwiegender Grund angegeben.

Diese Zahlen haben einen kleinen Makel, denn sie können auch Mehrfachnennungen enthalten. Neben dem Alter stehen auch der Beruf, medizinische Indikation (Vorerkrankung) oder das Pflegeheim als Wohnort zur Auswahl. Es ist also durchaus möglich, dass eine Person geimpft wurde, weil sie Ärztin ist und an einer Vorerkrankung leidet. Es ist allerding unrealistisch, dass jemand eine Impfung erhalten hat, weil er in einem Beruf mit erhöhtem Risiko arbeitet und gleichzeitig über 90 Jahre alt ist. Stellt man die Indikation nach Alter allen anderen Indikationen gegenüber, wird deshalb deutlich, dass in Brandenburg ein Missverhältnis vorliegt.