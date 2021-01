Bild: dpa/Henning Bagger

Drei Patienten infiziert - Bericht: Weitere Fälle der britischen Corona-Mutation in Berlin entdeckt

20.01.21 | 10:45 Uhr

Die berüchtigte Corona-Variante B117 ist in Berlin offenbar auf dem Vormarsch: Inzwischen gibt es mindestens drei weitere nachgewiesene Fälle in der Hauptstadt, berichtet der "Tagesspiegel". Die drei Betroffenen sollen demnach zuvor nicht auf Reisen gewesen sein.

Die als höher ansteckend geltende Corona-Mutation B117 ist in Berlin offenbar bei weiteren Menschen nachgewiesen worden. Das berichtet zumindest der "Tagesspiegel" am Mittwoch.



Demnach wurde die Mutation in mehreren Corona-Proben gefunden, die am 8. Januar entnommen wurden. Dabei gehe es um drei Patienten, die derzeit in einem Berliner Krankenhaus lägen. Die Station sei für neue Patienten gesperrt und das zuständige Gesundheitsamt informiert worden, schreibt der "Tagesspiegel" weiter.

Patienten infizierten sich laut Bericht in Berlin - und nicht auf Reisen

Es spräche viel dafür, dass sich diese Patienten im Dezember mit der Virus-Variante B117 infiziert haben - und zwar in der Region und nicht auf Reisen, berichtet das Blatt und beruft sich dabei auf involvierte Klinikkreise. Das könne ein Hinweis darauf sein, dass diese Variante schon seit längerem in Berlin grassiere. Die drei neuen Fälle seien im "Labor Berlin" am Weddinger Charité-Campus entdeckt worden, heißt es in dem Bericht weiter.



Am 8. Januar war bekannt geworden, dass ein zu Weihnachten aus Großbritannien nach Berlin eingereister junger Mann mit der Corona-Mutation B117 infiziert war. Er hatte auch seine Angehörigen angesteckt, es waren die ersten Fälle in Berlin.

Experten warnen vor deutlich höheren Fallzahlen

Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Corona-Mutation B117 deutlich ansteckender ist als das Stammvirus. Rolf Apweiler, Direktor des European Bioinformatics Institute Cambridge, warnte am Montagabend bei einer Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), dass die Virus-Variante für sechs bis achtmal mehr Corona-Fälle im Monat sorge als das herkömmliche Virus. Im Südosten Englands und in London hatte die B117-Variante im Dezember zu enorm gestiegenen Fallzahlen geführt.



Der Berliner Mobilitätsforscher Kai Nagel von der TU Berlin warnte ebenfalls bei der Videokonferenz, dass sich die hochansteckende Mutation B117 bis Mitte März in Deutschland ausbreite.



Auch als Antwort auf diese drohenden Gefahren hatte die Bund-Länder-Konferenz am Dienstag eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar beschlossen. Zudem soll mit der Pflicht zum Tragen von OP- oder FFP2-Masken im ÖPNV und beim Einkaufen mehr Schutz gegen die infektiösere B117-Variante ermöglicht werden

Charité will häufiger sequenzieren

Bereits vor einer Woche hatte die Charité Berlin angekündigt, positive Corona-Tests künftig zusätzlich auf die B117-Variante zu prüfen. An dem Projekt sind auch die Vivantes GmbH sowie Labor Berlin beteiligt. Ziel sei es, einen Überblick über das Vorkommen von Corona-Mutationen zu erhalten. Durch die Sequenzierung der Virusgenome sollen auch andere Veränderungen des Coronavirus frühzeitig entdeckt werden können.



An einem Nachweis von Corona-Mutationen wird auch in Brandenburg gearbeitet. Derzeit ist das noch nicht möglich, wie Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher am vergangenen Mittwoch erklärte. "Wir sind zuversichtlich, dass wir (...) möglicherweise Anfang Februar das dann auch in Brandenburg anbieten können." Es gebe intensive Gespräche unter anderem mit dem Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus. Sendung: Abendschau, 20.01.2021, 19:30 Uhr