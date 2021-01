Vivantes Humboldt-Klinikum in Berlin-Reinickendorf | Bild: imago images/Jürgen Ritter

Berlin-Reinickendorf - Humboldt-Klinikum registriert 20 neue Corona-Fälle

24.01.21 | 18:16 Uhr

Die Lage im Reinickendorfer Humboldt-Klinikum spitzt sich weiter zu: Am Sonntag wurden 20 neue Corona-Infektionen im Krankenhaus festgestellt, wie Amtsarzt Larscheid dem rbb sagte. Ob es sich dabei um die britische Mutation B.1.1.7. handelt, muss nun geklärt werden.

Im unter Quarantäne stehenden Vivantes-Humboldt-Klinikum in Berlin-Reinickendorf greift das Coronavirus weiter um sich. Am Sonntag seien "mindestens 20 weitere Fälle" im Krankenhaus nachgewiesen worden, wie der Amtsarzt des Bezirks, Patrick Larscheid, dem rbb sagte.



Er rechne damit, dass diese Zahl weiter steigen werde, "die Zahlen sind im Fluss", so Larscheid, Sequenzierungen müssten nun ergeben, ob unter diesen neuen Fällen auch weitere Mutationen des Typs B.1.1.7. seien, so Larscheid.

Erster Fall offenbar auch in Spandau

Nach mehreren Infektionen mit der gefährlichen britischen Coronavirus-Variante nimmt das Klinikum seit Samstag keine Patienten mehr auf. Routinescreenings in der Station für Innere Medizin und Kardiologie ergaben positive Nachweise bei bislang 20 Personen. Neben 14 Patientinnen und Patienten seien sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen, wie die Klinik im Stadtteil Reinickendorf am Sonntag bestätigte.



Nach einem Bericht des "Tagesspiegel" ist inzwischen auch ein Patient im Vivantes-Klinikum Spandau von B.1.1.7 betroffen: Der Mann sei aus Reinickendorf dorthin verlegt worden und sei seitdem isoliert.



Der Virus-Typ B.1.1.7 war bisher vor allem in Großbritannien aufgetreten. Die Variante ist Experten zufolge leichter übertragbar und womöglich auch tödlicher als die bislang vorherrschende. In Abstimmung zwischen Klinikum, Gesundheitsamt Reinickendorf und Robert Koch-Institut wird auf Anordnung des Gesundheitsamtes daher vorläufig ein Aufnahmestopp verhängt. Durch die Maßnahme soll die Ausbreitung der Virusvariante in Berlin eingedämmt werden.

Etwa 2.000 Menschen unter Quarantäne

Derweil sollen Hunderte Mitarbeiter der Reinickendorfer Vivantes-Klinik ab Montag mit Charter-Bussen durch Berlin pendeln. Damit sollen Masseninfektionen durch die mutierte Coronavirus-Variante verhindert werden, wie der "Tagesspiegel" weiter berichtet. Die Kleinbusse sollen als Sammeltaxen das diensthabende Personal zu Hause abholen und nach der Schicht heimfahren.



Rund 1.500 Ärzte, Pflegekräfte, Verwalter und Techniker des Humboldt-Klinikums im Bezirk Reinickendorf stehen unter Quarantäne, nachdem dort die Fälle der britischen Virusvariante aufgetreten waren. Derzeit werden im Reinickendorfer Vivantes-Klinikum rund 400 Patienten versorgt.

Müller strikt gegen Lockerungs-Debatten

Angesichts des Ausbruchs der britischen Corona-Variante in Reinickendorf warnt der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) vor Debatten über Lockerungen der Coronamaßnahmen nach dem zunächst bis Mitte Februar vereinbarten Lockdown. "Jetzt über konkrete Daten für Lockerungen zu sprechen, wo wir kaum absehen können, wie sich die britische Mutante in den nächsten drei Wochen auswirkt, halte ich aktuell für wenig sinnvoll", sagte Müller der "Berliner Zeitung" (Montag-Ausgabe).



Der Ausbruch am Humboldt-Klinikum in Berlin-Reinickendorf bereite ihm große Sorgen, so Müller. "Es muss jetzt alles darangesetzt werden, die Infektionszahlen weiter zu senken, und da sind wir bundesweit, aber vor allem auch in Berlin, auf dem richtigen Weg. Ein unbedachter Abbruch dieses Wegs wäre fatal."