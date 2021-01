Es gibt kein "Kontigent an erlaubten Kontakten", auch wenn dringend empfohlen wird, die Anzahl an Kontakten auf ein Minimum zu reduzieren. Die Verordnung des Senats vonbeschränkt, mit wie vielen Personen sich man in öffentlichen Räumen oder bei privaten Zusammenkünften zu einem Zeitpunkt aufhalten darf. Außerdem handelt es sich bei einer Putzfrau um die Erbringung einer Dienstleistung, die in der bisher gültigen Berliner Verordnung unter §17 nicht als verboten aufgeführt wird. In der Pressemitteilung zur neuen Verordnung werden keine Veränderungen in diesem Bereich angekündigt.Auch ingibt es kein solches Kontingent. In der Verordnung werden Dienstleistungen nicht erwähnt. Nur körpernahe Dienstleistungen werden verboten. Die Beschäftigung einer Putzfrau sollte also kein Problem darstellen, solange die Absands- und Hygieneregeln eingehalten werden.