Bild: dpa/Sebastian Gollnow

Inzidenz bei fast 300 - Brandenburg bei Neuinfektionen bundesweit auf Platz 3

11.01.21 | 12:01 Uhr

"Die Richtung geht im Moment weiterhin nach oben": So fasste Gesundheitsministerin Nonnemacher am Montag die aktuelle Corona-Lage in Brandenburg zusammen. Die 7-Tage-Inzidenz ist über das Wochenende auf 299 gestiegen.

Die Brandenburger Landesregierung hat sich wegen der hohen Zahl der Corona-Ansteckungen sehr besorgt gezeigt. "Wir sind im bundesdeutschen Ranking danach hinter Sachsen und Thüringen die Drittbetroffensten im Moment", sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Montag im Gesundheitsausschuss des Landtags.

Einige Daten fehlen noch

Der Wert neuer Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner in einer Woche liege bei 299. Die Infektionszahlen würden zunehmen. Es gebe teils noch Nachmeldungen von Silvester und Neujahr, einige Daten fehlten aber auch noch.



"Die Richtung geht im Moment weiterhin nach oben", stellte Nonnemacher fest. Von Sonntag bis Montag kamen 511 neue Fälle hinzu. Am Sonntag hatte das Land 669 neue Corona-Ansteckungen gemeldet, vor einer Woche noch 296. Seit Samstag gelten in Brandenburg schärfere Corona-Regeln.

Drei Landkreise mit Inzidenzen über 500

Von den brandenburgischen Corona-Hotspots weist der Kreis Spree-Neiße mit 568 die höchste 7-Tage-Inzidenz auf, unmittelbar gefolgt von Elbe-Elster (566). Auch Oberspreewald-Lausitz (507) liegt über der 500er-Marke. Die niedrigste Inzidenz hat derzeit der Kreis Oberhavel mit 141. Im alten Flughafen Schönefeld wird unterdessen am Montag das dritte Brandenburger Impfzentrum eröffnet. Medizinisches Personal der Bundeswehr werde die Corona-Impfungen vornehmen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Am vergangenen Dienstag waren in Potsdam und Cottbus die ersten beiden Impfzentren im Land gestartet. Bis Anfang Februar sollen in Brandenburg insgesamt elf Impfzentren am Netz sein.

Sendung: Brandenburg aktuell, 11.01.2020, 19.30 Uhr