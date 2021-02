Bisher kümmerte sich Zeitsoldat Thomas Wiemann um Start- und Landebahnen auf dem Fliegerhorst Diepholz. Seine jetzige Station: ein Pflegeheim in Berlin-Kreuzberg. Im Interview schildert der 29-Jährige, warum er den Wechsel in die Corona-Hilfe nicht bereut.

Um die Corona-Pandemie zu bewältigen leisten derzeit viele Soldaten der Bundeswehr Amtshilfe. Sie unterstützen schon seit Monaten die Berliner Bezirke bei der Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten sowie bei der Information von Betroffenen. Auch in Teststationen und in Impfzentren helfen Bundeswehrangehörige aus. Seit Dezember werden die Soldaten auch in Berliner Pflegeheimen eingesetzt.

Thomas Wiemann: Ja, genau. Ich bin normalerweise in Diepholz in Niedersachsen stationiert und wohne in Oldenburg.

rbb|24: Guten Tag, Herr Wiemann, Sie sind Soldat bei der Bundeswehr und leisten derzeit Amtshilfe in einem Pflegeheim. Stimmt das so?

Sie kommen also aus Niedersachsen und sind in einem Berliner Pflegeheim im Einsatz derzeit. War schon vorher klar, dass Ihr Einsatz in Berlin sein würde?

Ja, ich bin in Kreuzberg im Lutherhaus der Mathilde-Zimmer-Stiftung im Einsatz. Ich bin in einem Hotel in der Nähe untergebracht. Für mich war klar, dass ich nach Berlin gehe – das war so vorgesehen. Wir wurden vorher darüber informiert.

Wie lange bleiben Sie im Lutherhaus?

Ich bin noch bis Dienstag hier. Dann waren es insgesamt 16 Tage. Ich war zuvor schonmal 14 Tage in diesem Pflegeheim im Einsatz.

Und dann kommt ein anderer Soldat und ersetzt Sie?

Jawohl, genau.