Wer älter als 60 Jahre ist, bekommt seine Zweitdosis nach jetzigem Stand wie vorgesehen im Impfzentrum. Nach Ostern soll das Impfen von Astrazeneca aber allmählich in Hausarztpraxen verlagert werden, weil der Stoff unkomplizierter zu transportieren, zu lagern und zu kühlen ist, als die mRNA-Impfstoffe. Betroffene sollten sich für alle Fälle mit ihrer Hausarztpraxis in Verbindung setzen, um zu fragen, ob ein Zweittermin dort nicht unkomplizierter wäre. Die erste Dosis wurde ja bereits mit dem genauen Zeitpunkt im Impfpass eingetragen.

Berlin bietet 60- bis 70-Jährigen Astrazeneca-Impfungen ab Karfreitag in Zentren an

Wer unter 60 Jahren ist, kann seine Zweitdosis ebenfalls weiterhin in Anspruch nehmen - allerdings ebenfalls nur in Arztpraxen und “nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoabwägung und Entscheidung der impfwilligen Person nach sorgfältiger Aufklärung“, so steht es in dem Beschluss der Gesundheitsminister vom Dienstag, der auch in Berlin und Brandenburg gilt. Sprich: Mit der Unterschrift, dass er oder sie ein mögliches Risiko in Kauf nimmt.

Der Gedanke dahinter: Zwischen Hausarzt und Patient besteht eine größere Vertrauensbasis, der Arzt oder die Ärztin kennt seine Patienten und deren etwaige Vorerkrankungen genauer und kann so eine bessere Risikoabschätzung treffen. Mehr zu den potentiellen Risiken lesen Sie weiter unten.

Die zweite Möglichkeit: Das Robert-Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut haben am Dienstag angekündigt, bis Ende April verlässliche Zahlen dazu zu liefern, ob mit Astrazeneca Geimpfte als zweite Dosis auch einen mRNA-Impfstoff bekommen können, also Biontech/Pfizer oder Moderna. Ob man durch solch einen Mix gut verträglich einen hohen Schutz durch die Impfung hinbekommt, ist noch nicht klar.

Eine andere Frage ist, ob bis Anfang Mai auch für alle Astrazeneca-Geimpften genug von den anderen Impfstoffen zur Verfügung stünden. Denn für die Zweitimpfung gibt es nur ein gewisses Zeitfenster, das durch Studien und somit auch entsprechend in der Zulassung abgedeckt ist - nur mit der zweiten Dosis erreicht man den vollen Impfschutz. Wie groß aber die Auswirkungen einer Verzögerung oder eines Verzichts auf die Zweitimpfung für den Schutz wären, ist bisher unklar. Angesichts bereits gut 2,8 Millionen verimpfter Astrazeneca-Erstdosen in Deutschland sollte also diese Frage schnell geklärt werden.