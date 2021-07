Kreatives Impfen beginnt am Freitag - Unkomplizierte Impf-Angebote in Berlin im Überblick

Bild: dpa/Sven Hoppe

15.07.21 | 07:54 Uhr

Ein Piks beim Einkauf auf dem Neuköllner Hermannplatz oder vorm Shoppen bei Ikea: Ab Freitag macht Berlin neue Impfangebote - ganz ohne Termin. Auch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bieten Termine an. Ein Überblick über Impf-Gelegenheiten.



Die Impfkampagne hat in Deutschland an Fahrt eingebüßt. Auch in Berlin steigt die Zahl der Geimpften nur noch langsam, die Nachfrage nach Impfterminen stagniert. Nun starten neue, niedrigschwellige Angebote. Ziel sind zusätzliche unkomplizierte Impf-Gelegenheiten ohne größeres Kümmern um Termine in Praxen und Impfzentren. So sollen möglichst viele Menschen erreicht werden. Schon am Freitag geht es los. Das sind die "kreativen" Angebote: Im Berliner Bezirk Neukölln soll am Freitag das erste Mal ein Pop-Up-Impfmobil stehen. Zwischen 10 und 17 Uhr können sich Menschen über 18 Jahren auf dem Hermannplatz mit Impfstoffen der Hersteller Moderna oder Johnson & Johnson immunisieren lassen - ohne Termin. Das kostenlose Angebot ist unabhängig vom Wohnort, heißt es in einer Mitteilung des Bezirksamt Neukölln. Ziel sei es, das Angebot jeden Freitag oder zumindest jeden zweiten Freitag zu wiederholen.

Drive-in und Walk-in in Lichtenberg

Ab Anfang August kommt in Neukölln ein weiteres unkompliziertes Angebot hinzu: Auf dem Gelände des Bürgeramts an der Blaschkoallee können dann alle Interessierten zum Beispiel bei Behördengängen ohne Termin ihre Impfung bekommen - wahlweise entweder mit Moderna oder Johnson & Johnson.

Am Samstag soll in der Hauptstadt auch der erste Drive-in für Corona-Impfungen starten. Auf dem Parkplatz der Ikea-Filiale in Lichtenberg können sich alle Interessierten spontan ohne Termin impfen lassen. Neben einer Spur für Autofahrer sei auch eine für Fußgänger (Walk-in) geplant, meldete die Gesundheitsverwaltung. Zunächst ist das Angebot für sechs Wochen geplant - mit Option auf Verlängerung. Die Gesundheitsverwaltung rechnet mit etwa 2.000 Impfdosen täglich.

Ab Samstag bieten auch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in ihrer Zentrale an der Holzmarktstraße in Mitte Impfungen an. Weil sich Logistik und Organisation des betriebseigenen Impfangebots "reibungslos eingespielt haben", können nun alle Berlinerinnen und Berliner "davon profitieren", teilte die BVG am Mittwoch mit. Geimpft werde künftig von Montag bis Freitag jeweils von 15 bis 19 Uhr sowie Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 17 Uhr. Verabreicht wird der Impfstoff von Biontech. Termine können über das Portal doctolib [doctolib.de] gebucht werden. Das Impfangebot der BVG für Nicht-Betriebsangehörige ist vorerst befristet bis Ende Juli. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hatte zuletzt auch angekündigt, dass künftig mobile Impfteams auf belebten Plätzen und Straßen zum Einsatz kommen sollen. Nach Informationen des Tagesspiegels [tagesspiegel.de] sind diese Überlegungen mittlerweile schon konkreter. Demnach sollen "in der nächsten Woche" Impfcontainer in Reinickendorf und am Alexanderplatz zur Verfügung stehen. Zudem soll zeitnah auf der Wilmersdorfer Straße und im Märkischen Viertel geimpft werden. Details seien bisher nicht bekannt.



Brandenburg noch ohne konkrete Pläne

In Brandenburg will das Gesundheitsministerium nach dem Ende der Sommerferien eine weitere Impf-Kampagne starten, die sich erstmals an jüngere Leute richten soll. "Wir wollen einen Paradigmenwechsel: Der Impfstoff soll zu den Menschen kommen, nicht wie bislang die Menschen zum Impfstoff", sagte Ministeriumssprecher Dominik Lenz. Ziel seien unkomplizierte Angebote: "Impfen auf Parkplätzen, am Strand und auf Festivals, ohne Termin", sagte Lenz zu den derzeitigen Überlegungen. Man sei mit den Kommunen im Gespräch, konkrete Pläne gebe es aber noch nicht.

