"Querdenker" planen Autokorso - Polizei kontrolliert Einhaltung der Demo-Verbote in Berlin

Bild: rbb/Helena Daehler

01.08.21 | 10:43 Uhr

Mehrere Demonstrationen von Gegnern der Corona-Politik dürfen am Sonntag in Berlin nicht stattfinden. Die Polizei ist vor Ort und kontrolliert die Lage. Proteste der "Querdenker"-Szene wird es dennoch geben - am Vormittag startet ein Autokorso.



In Berlin sind auch am Sonntag wieder hunderte Polizisten im Einsatz, um verhängte Demonstrationsverbote durchzusetzen. Mehrere große Demonstrationen in Berlin, die unter anderem von der "Querdenken"-Szene angekündigt waren, dürfen nicht stattfinden, nachdem am späten Samstagabend auch das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) die vorausgegangenen Entscheidungen des Berliner Verwaltungsgerichts und der Polizei bestätigt hatte. Davon betroffen ist der ursprünglich mit 22.500 Teilnehmern an der Straße des 17. Juni angemeldete Protest.

Autokorso fährt durch die City West

Gleichwohl wollen Anhänger der "Querdenker" in Berlin Präsenz zeigen. Ab 11 Uhr fährt ein genehmigter Autokorso vom Olympischen Platz aus über Charlottenburg-Wilmersdorf bis nach Tempelhof-Schöneberg und anschließend wieder zurück. Die Veranstaltung unter dem Motto: "Wir fordern die uneingeschränkte Wiederherstellung des Demonstrationsrechts" wurde bis 14 Uhr angemeldet. Eine Stunde vor dem geplanten Start am Olympiastadion versammelten sich dort laut Polizei 400 Personen.



Wie Polizeisprecher Thilo Cablitz dem rbb am Sonntag bestätigte, sollen Menschen, die den Autocorso zu Fuß begleiten wollen, weggeschickt werden.

Teilnehmer des "Querdenker"-Protestzugs am Olympiastadion

Verkehrsbehinderungen durch den Protest

Durch den Konvoi wird es am Sonntag auch zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Laut Verkehrsinformationszentrale fährt der Konvoi nach seinem Start am Olympischen Platz über die Masurenallee in Richtung Innenstadt. Die Strecke führt unter anderem über die Berliner Straße und die Potsdamer Straße. Der Konvoi passiert An der Urania und fährt dann über den Kurfürstendamm und die Otto-Suhr-Allee zurück zum Olympischen Platz vor dem Stadion, wie die Verkehrsinformationszentrale auf twitter mitteilte.

Nacht und Morgen verliefen ruhig

Am Sonntagmorgen blieb es derweil nach Beobachtungen einer rbb-Reporterin sowohl rund um das Brandenburger Tor, Unter den Linden und auf der Straße des 17. Juni ruhig. Auch in der Nacht auf Sonntag habe es keine Zwischenfälle gegeben, sagte ein Sprecher des Lagezentrums am Sonntagmorgen.



Zuvor war erwartet worden, dass sich trotz des Verbots der Demonstrationen Anhänger der Initiative "Querdenken 711" aus Stuttgart am geplanten Kundgebungsort rund um das Brandenburger Tor versammeln könnten.



Sendung: Inforadio, 1. August, 10 Uhr