500 Menschen in Quarantäne - 24 positive PCR-Tests an Oberschule in Brandenburg an der Havel

Bild: dpa/Sven Hoppe

09.09.21 | 10:51

In einer Schule in Brandenburg an der Havel sind insgesamt 24 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Stadtsprecher Jan Penkawa bestätigte dem rbb am Mittwoch, dass die PCR-Tests an der Oberschule Nord positiv ausgefallen seien. Es gebe darüber hinaus weitere Verdachtsfälle, hieß es. Infolge der positiven Tests müssen nun alle ungeimpften Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte in häusliche Quarantäne. Das geht aus einer Allgemeinverfügung hervor, die die Stadt am Mittwoch im Amtsblatt veröffentlichte. Nach Angaben der Stadt sind über 500 Personen von dieser Maßnahme betroffen.

Alle Betroffenen, die symptomfrei sind, können sich nach fünf Tagen in einem offiziellen Testzentrum freitesten lassen. Dafür plant die Stadt, eine Schnellteststelle direkt vor der Schule einzurichten. Für alle geimpften oder genesenen Schülerinnen und Schüler werde der Unterricht weiterhin angeboten. Das teilte die Schule auf ihrer Webseite mit. Corona-Impfungen sind in Deutschland für Kinder und Jugendliche ab dem zwölften Lebensjahr möglich. Die Oberschule beginnt ab der siebten Klasse - also in einem Alter, in dem für jede Schülerin und jeden Schüler eine Impfung möglich wäre. Die Inzidenz in Brandenburg an der Havel stieg durch die Neuinfektionen von 19,4 auf 59,6.