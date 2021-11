"Wir wollen mehr verbieten"

Bine Dienstag, 30.11.2021 | 14:40 Uhr

Na zum Glück muss Frau Kalayci die Clubs in Ruhe lassen, absurd dass sie so etwas überhaupt fordert. Da herrscht eh 2G+. mehr Sicherheit geht nicht, der Rest ist allgemeines Lebensrisiko - bin ich gern bereit einzugehen. Frisch geboostert tanzen gehen hat schon was.

Wenn die Dame unbedingt was schließen will, wie wäre es mit den Schulen?

Viel passiert da eh nicht mehr vor Weihnachten, und so viele Ungeimpfte auf einen Haufen gibt es sonst nirgends. Eigentlich ein Skandal dass die überhaupt offen bleiben dürfen bei den Zahlen...