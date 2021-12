Der Projektleiter der Berliner Impfzentren, Albrecht Broemme, sieht Berlin gut aufgestellt für die Impfung von Kindern zwischen fünf und elf Jahren. Wie er am Rande der Eröffnung des neuen Impfzentrums in Berlin-Karlshorst der rbb-Abendschau sagte, sollen für die Impfung der Kinder weitere Impfkabinen an den Impfzentren aufgestellt werden.

Konkret plane Berlin, sowohl am Impfzentrum an der Messe wie auch in Tegel je zehn Impfkabinen für Kinder aufzustellen. Auch am neuen Impfzentrum am Standort ICC sollen zehn Impfkabinen für unter Zwölfjährige eingeplant werden. Das neue Impfzentrum soll Mitte Dezember seinen Betrieb aufnehmen. "Natürlich könnten wir die Kinder auch in den normalen Kabinen impfen. Aber ab dem Start am 13. Dezember wird die Nachfrage sehr hoch sein. Deshalb wollen wir damit den Output erhöhen", sagte Broemme. Doch nicht nur die Impfzentren sollen die Kinderimpfungen durchführen. "Natürlich braucht es auch die Mithilfe der Kinder- und Jugendärzte", sagte Gesundheitssenatorin Kalayci am Donnerstag.

Zusätzlich plane Berlin, an Schulen zu impfen, sagt Broemme. Dafür werde das Personal der Impfbusse genutzt, die auf Grund der kalten Temperaturen über den Winter stillgelegt werden. Der Projektleiter der Impfzentren plant, dass ab Mitte Dezember sechs Teams durch die Berliner Schulen ziehen. An den Schulen sollen je nach Schulgröße jeweils für einen Tag vier bis acht Impfkabinen aufgestellt werden.