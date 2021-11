Potsdam-Mittelmark - Amtsärztin ordnet Corona-Massentest an Caputher Grundschule an

Bild: dpa/Roland Weihrauch

05.11.21 | 10:04 Uhr

An immer mehr Grundschulen infizieren sich Schülerinnen und Schüler mit dem Coronavirus. Nun ist eine Schule in Caputh betroffen. Dort soll am Freitag eine Massentestung stattfinden. Derweil wird Kritik der Eltern laut.



Nach mehreren Corona-Infektionen an einer Grundschule in Caputh (Potsdam-Mittelmark) soll es am Freitagvormittag eine Massentestung geben. Das hat die zuständige Amtsärztin den Eltern der Schülerinnen und Schüler in einem Rundbrief mitgeteilt. Der Brief liegt dem rbb vor. Getestet werden sollen nach rbb-Informationen rund 400 Schülerinnen und Schüler der Albert-Einstein-Grundschule. In der Schule gebe es laut der Amtsärztin ein "unübersichtliches Infektionsgeschehen".

Eltern äußern großen Unmut

Wie der rbb aus Elternkreisen erfuhr, gibt es großen Unmut über die bisherige Pandemiebekämpfung. Der aktuelle Ausbruch sei auch auf Versäumnisse des Gesundheitsamtes zurückzuführen, hieß es. Zum Teil seien Eltern erst Ende dieser Woche über Ausbrüche informiert worden, die bereits am vergangenen Wochenende festgestellt worden seien. Das Gesundheitsamt sei für Nachfragen schlecht oder gar nicht erreichbar gewesen, lautet die Kritik vieler Eltern.

dpa/Monika Skolimowska Vor allem Grundschüler betroffen - Corona-Fälle an Schulen und Kitas führen zu hoher Inzidenz in der Uckermark In ganz Brandenburg häufen sich die neuen Corona-Fälle. Allein in der Uckermark stieg die Inzidenz innerhalb eines Tages um ein Drittel. Dort sind besonders Kinder und Jugendliche vom Virus betroffen.



Viele Schüler in der Uckermark in Quarantäne

Auch in der Uckermark infizierten sich zuletzt viele Schüler mit dem Coronavirus. Der Landkreis verzeichnete jüngst einen sprunghaften Anstieg bei den Corona-Infektionen - die Inzidenz stieg von 97,3 auf 142,2. Betroffen seien vor allem Grundschüler, bestätigte der Gesundheitsdezernent der Uckermark, Henryk Wichmann, dem rbb am Donnerstag. An 15 Grundschulen im Landkreis seien Kinder seit der Wochenmitte in Quarantäne geschickt worden. Darüber hinaus seien auch viele Kitakinder betroffen. Die hohen Corona-Zahlen in den Bildungseinrichtungen hängen laut Wichmann unter anderem damit zusammen, dass sich Familien etwa auf Reisen in den Herbstferien angesteckt haben.

Sendung: Brandenburg aktuell, 5.11.2021, 19:30 Uhr