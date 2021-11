Kreischer betonte, in Deutschland sei der Beginn der Auffrischungsimpfungen verschlafen worden: "Wir haben auch in der Vergangenheit viel verschlafen. Wir haben auch in der Aufklärung viel verschlafen." Deshalb gebe es einige Patienten, die nicht geimpft werden wollen. Die seien nun das größte Risiko.

Nach Einschätzung des Hausärzteverbands Berlin/Brandenburg wären in den Arztpraxen problemlos deutlich mehr Corona-Impfungen möglich. "Es gibt etwa 2.000 Praxen in Berlin, die im Moment impfen, das kann gesteigert werden auf bis zu 3.000 Praxen", sagte Kreischer. "Und eine Praxis schafft in der Woche durchschnittlich 100 Impfungen. Das heißt, wir können in Berlin 200.000 bis 300.000 Impfungen in der Woche machen." Damit könnten rund eine Million Menschen im Monat geimpft werden. "Das ist ziemlich viel, wenn die Praxen loslegen."