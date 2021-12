In Berlin gibt es einen ersten Infektionsfall mit der Omikron-Variante. Das hat die Senatsgesundheitsverwaltung am Donnerstagnachmittag bestätigt. Zudem gebe es zwei bis drei weitere Verdachtsfälle.

In Berlin gibt es den ersten bestätigten Fall einer Infektion mit der neuen Omikron-Variante des Coronavirus. Das sagte ein Sprecher der Senatsgesundheitsverwaltung am Donnerstag dem rbb. Die Person sei jetzt zu Hause in Quarantäne. Zudem gebe es zwei bis drei weitere Verdachtsfälle, bei denen noch keine abschließende Bestätigung vorliege.

Seit dem Aufkommen von Delta hat keine neue Variante des Coronavirus so große Sorge ausgelöst wie das nun in Südafrika entdeckte Omikron. Bislang ist noch nicht eindeutig geklärt, ob die Mutante B.1.1.529 tatsächlich gefährlicher als Delta ist.

Die "Berliner Zeitung" hatte am Vormittag gemeldet, dass ein Mann am Montagmorgen in Berlin angekommen und dabei positiv getestet worden sei. Er habe sich direkt in häusliche Quarantäne begeben, wo dann erste Symptome aufgetreten seien. Demzufolge war der als positiv bestätigt bemeldete Reiserückkehrer doppelt geimpft.



Die Omikron-Variante war am 25. November erstmals aus Südafrika gemeldet worden, ist aber inzwischen auch in Europa mehrfach nachgewiesen worden.