Schlange stehen für PCR-Test - Was Berliner mit positivem Schnelltest aktuell beachten müssen

Sa 08.01.22 | 20:30 Uhr | Von Roberto Jurkschat

rbb/T. Schwiesau Video: rbb24 | 08.01.2022 | Material: Abendschau | Bild: rbb/T. Schwiesau

Die Ausbreitung der Omilkron-Variante bringt die Testzentren des Berliner Gesundheitssenats an ihre Kapazitätsgrenzen. An manchen Standorten müssen die Wartenden mehrere Stunden in der Kälte ausharren - einige werden ohne PCR-Test nach Hause geschickt. Von Roberto Jurkschat

Angesichts rasant steigender Inzidenzwerte durch die Ausbreitung der Omikron-Variante hat der Andrang in den landeseigenen Berliner Testzentren stark zugenommen. Im Internet und im Gespräch mit rbbl24 berichten Menschen immer wieder über stundenlange Wartezeiten vor den Zentren in Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg und dem Testzentrum in Wedding. Insbesondere in Neukölln, wo die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag bei 887,3 lag, haben sich Beschwerden über die Teststation der Senatsverwaltung für Gesundheit gehäuft, wie ein Sprecher der Bezirksverwaltung rbbl24 mitteilte.

Vier Stunden Wartezeit im Freien

Vor dem roten Backsteingebäude in der Neuköllner Leinestraße reicht die Schlange seit Silvester immer wieder rund 300 Meter weit bis vor die Hermannstraße. Manche Wartenden husten, andere sitzen erschöpft auf der Fensterbank des Cafés am Gehweg. Ein Sprecher der Bezirksverwaltung Neukölln sprach gegenüber rbbl24 von "riesigen Problemen" mit dem Betrieb der senatseigenen Teststelle. Die meisten Beschwerden, die dem Bezirk bekannt seien, beträfen die Kapazitäten. "Das Personal reicht nicht ansatzweise aus, um den Bedarf an Schnelltests und an PCR-Tests zu decken, die Wartezeiten betragen hier offenbar manchmal bis zu vier Stunden", heißt es. "Der Andrang war wegen der Ausbreitung von Omikron aber absehbar." In sozialen Netzwerken berichten Berliner auch mit Verweis auf andere landeseigene Testzentren von langen Wartezeiten.

"Menschen mit Husten oder Fieber sollen weggeschickt worden sein"

Die Kapazitätsengpässe stehen mittlerweile offenbar auch bei der Senatsverwaltung für Gesundheit auf der Tagesordnung. "Der Gesundheitsverwaltung ist bewusst, dass es derzeit zu langen Schlangen und Wartezeiten vor den senatseigenen Testzentren kommt", erklärte eine Sprecherin gegenüber rbbl24. "Das ist kein guter Zustand, den wir sehr ernst nehmen." Denkbar seien deshalb eine Ausweitung der Öffnungszeiten, mehr Personal oder auch eine Beauftragung privater Testzentren. In Neukölln gab es abgesehen von den langen Wartezeiten allerdings auch Verwirrung darüber, wer in der Leinestraße überhaupt getestet werden darf. "Menschen mit Husten oder Fieber sollen schon mehrfach wieder weggeschickt worden sein", sagte ein Sprecher des Bezirks. Tatsächlich richtet sich das Angebot der Einrichtungen nach Angaben der Gesundheitsverwaltung nur an symptomfreie Menschen - eine Sonderregel, die viele offenbar nicht kennen und die in Neukölln schon häufiger zu Frust von Patienten geführt hat, die etwa mit Fieber und bei frostigen Temperaturen mehrere Stunden lang auf dem Gehweg gewartet haben. Für einen PCR-Test wurden sie offenbar an einen Hausarzt verwiesen oder auf die Möglichkeit eines Hausbesuchs durch das mobile Abstrich-Team des Gesundheitsamts in der Neuköllner Blaschkoallee verwiesen.

Was tun bei positivem Corona-Schnelltest?

Nicht unkompliziert zu beantworten ist die Frage, was genau in Berlin getan werden muss, wenn eine positiver Schnelltest vorliegt. Grob geregelt ist das Ganze in der Corona-Verordnung des Landes. Die besagt, dass auf einen positiven Schnelltest möglichst schnell ein PCR-Test folgen sollte. Wichtig ist aber erst einmal, ob die positiv getestete Person Symptome hat. Wenn nicht, dann könnte ein kostenloser PCR-Test in einer Covid-19-Hausarztpraxis oder eben in einer der elf landeseigenen Teststationen (berlin.de) infrage kommen. Um von den Kosten befreit zu werden, müssen Testinteressierte entweder eine rote Warnmeldung in der Corona-App vorweisen können, den Nachweis über einen positiven Schnelltest mitbringen oder nachweislich als Kontaktpersonen von Infizierten identifiziert worden sein. Auch Personen, die Transferleistungen beziehen, müssen für einen PCR-Test nicht selbst zahlen. Wer Corona-Symptome wie Fieber, Halsschmerzen oder Husten hat, kann ebenfalls einen kostenlosen PCR-Test bekommen; aber nur in den von der Kassenärztlichen Vereinigung gelisteten Covid-19-Hausarztpraxen (kvberlin.de). "Verschiedene Berliner Hausarztpraxen haben sich bereit erklärt, Patient:innen, die COVID-19 typische Symptome haben und eine mögliche Erkrankung vermuten, zu behandeln, sofern sie sich nicht an die eigene Hausärztin oder den eigenen Hausarzt wenden können", heißt es aus der Berliner Gesundheitsverwaltung auf Anfrage von rbbl24.

Keine Quarantänepflicht mehr für Geboosterte

Die Quarantänebestimmungen werden sich in Berlin (aktuelle Regelungen) nach der Konferenz der Bundesregierung mit den Ministern der Länder demnächst wieder ändern. Am Freitag beschlossen die Teilnehmer, dass geboosterte Kontaktpersonen künftig von der Quarantäne-Pflicht ausgenommen werden. Das gilt auch nach einer frischen Zweitimpfung und für frisch Genesene, wenn Impfung oder durchgestandene Infektion nicht länger als drei Monate zurückliegen. Für andere soll die Quarantäne von 14 Tagen auf zehn Tage verkürzt werden. Sie können sich nach einer nachgewiesenen Infektion oder als Kontaktperson nach sieben Tagen durch einen PCR- oder zertifizierten Antigen-Schnelltest freitesten. Damit werde auch den Herausforderungen für die kritische Infrastruktur Rechnung getragen, heißt es in dem Beschlusspapier. Um vulnerable Gruppen zu schützen, kann sich das Personal bestimmter Einrichtungen, etwa in Krankenhäusern und Pflegeheimen, grundsätzlich nur mit einem PCR-Test freitesten. Schülerinnen und Schüler sowie Kita-Kinder sollen sich bereits nach fünf Tagen freitesten können. "Diese Regelungen sind streng, aber pragmatisch", erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dazu.

