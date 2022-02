Start in Brandenburg am Dienstag

Die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit hofft, die Impfquote in der Hauptstadt durch ein Angebot des Vakzins von Novavax noch einmal zu erhöhen. Ab diesem Montag wird das Präparat in den Impfstellen in Tegel und in Lichtenberg eingesetzt.

Das Interesse an Novavax ist offenbar groß : Alle für diesen Montag angebotenen Termine im Impfzentrum Tegel sind bereits ausgebucht. Einige wenige Termine gab es am Sonntagabend noch im Impf-Drive-In an der Landsberger Allee in Lichtenberg. An beiden Standorten sollen etwa die Hälfte der zunächst gelieferten Novavax-Dosen verimpft werden, vorrangig an Menschen aus dem Gesundheitswesen, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen. Die andere Hälfte geht nach Angaben der Senatsgesundheitsverwaltung an Arztpraxen, Apotheken und direkt an die Krankenhäuser.

"Ich freue mich über jede einzelne Person, die sich dank dieses neuen Impfstoffs zu einer Impfung entschließt. Die Pandemie ist noch nicht vorbei, aber jede Impfung bringt uns dem Ende näher", so Gote. Eine Abfrage bei den zuletzt ungeimpften Beschäftigten in Berliner Krankenhäusern hatte ergeben, dass fast die Hälfte der Befragten interessiert an der Impfung mit dem Novavax-Impfstoff sei. Terminbuchungen sind über das Online-Portal doctolib möglich.

Ab 15. März gilt bundesweit eine Impfpflicht für Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen. In Brandenburg wird sie voraussichtlich ab Mitte Mai zu Konsequenzen führen. Vorher soll es ein mehrstufiges Verfahren geben.

So soll die Impfpflicht in der Pflege in Brandenburg umgesetzt werden

Auch in Brandenburg ist das Mittel von Novavax am Freitag eingetroffen. Am Dienstag sollen die insgesamt 42.000 Impfdosen in den kommunalen Impfstellen und in Krankenhäusern zur Verfügung stehen. Bis Ende März sollen insgesamt 120.000 Dosen in Brandenburg ankommen, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Den Angaben nach sollen die ersten Novavax-Impfdosen an die Impfstellen der Landkreise und kreisfreien Städte sowie an Krankenhäuser gehen. Vor allem noch ungeimpfte Beschäftigte im Gesundheitswesen und in der Pflege sind zu Impfungen mit dem Wirkstoff von Novavax aufgerufen.