Neuer Corona-Impfstoff - Berlin und Brandenburg erwarten erste Novavax-Lieferungen

Mo 21.02.22 | 06:22 Uhr

Kann der neue Corona-Impfstoff Novavax dem Impfgeschehen in Deutschland neuen Schub verleihen? In dieser Woche beginnt seine Auslieferung auch nach Berlin und Brandenburg. Zunächst bleibt Novavax medizinischem Fachpersonal vorbehalten.

Noch immer ist knapp jeder siebte Erwachsene in Deutschland nicht gegen Corona geimpft. In Berlin sind 22 Prozent noch ungeimpft, in Brandenburg mehr als 30 Prozent, wie das Impfdashboard des Robert-Koch-Instituts zeigt. Einige dieser Menschen misstrauen den vier bislang verfügbaren Impfstoffen.



An diesem Montag sollen laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die ersten 1,4 Millionen Dosen des Impfstoffes des US-Herstellers Novavax in Deutschland ankommen, auch in Berlin und Brandenburg werden die ersten Lieferungen erwartet. Er beruht auf eher klassischer Technologie - die Hoffnung ist, dass sich deshalb mehr bislang ungeimpfte Menschen immunisieren lassen.

15.000 Dosen kommen in die Impfzentren

Berlin rechnet in dieser Woche mit einer ersten Lieferung von 63.000 Novavax-Dosen. Wann genau sie eintreffen werden, ist noch unklar, sagte eine Sprecherin der Gesundheitsverwaltung am Sonntag dem rbb. Wie in anderen Bundesländern auch soll dieser Impfstoff zunächst an Mitarbeitende im Gesundheitswesen gehen. Wann er darüber hinaus auch anderen Interessierten verabreicht werden kann, ist offen. Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin kritisiert diese Vergabepraxis.



Die Berliner Gesundheitsverwaltung will den Impfstoff der Firma Novavax zunächst im Impfzentrum Tegel und in der Impfstelle Drive-In Lichtenberg anbieten. Zusätzlich sollen Krankenhausapotheken beliefert werden. Insgesamt 15.000 Dosen sollen für die beiden Impfstellen bereitgestellt werden. Um dort dann auch zeitnah genügend Kapazitäten zu haben, werden vorsorglich Impfungen mit dem Moderna-Impfstoff aus Tegel umgeleitet – ins Impfzentrum im ICC. Das soll ab Mittwoch (23. Februar) geschehen. Dann werden in Tegel nur noch Biontech-Impfungen angeboten - und mit Novavax, sobald der Impfstoff verfügbar ist.



Außerdem werden rund 5.000 Impfdosen direkt an die Berliner Krankenhäuser gehen. Aktuell läuft zudem eine Abfrage zum Bedarf des Novavax-Impfstoffes bei Pflegeeinrichtungen. Je nach Ergebnis könne sich die Verteilung nochmals ändern, so die Gesundheitsverwaltung. In den Berliner Krankenhäusern sind laut einer Umfrage unter Beschäftigten rund 4.000 noch ungeimpft. Etwa 1.800 Mitarbeitende haben signalisiert, sich impfen lassen zu wollen. Die Kliniken hoffen zudem, die Bereitschaft noch steigern zu können, wenn sie die Impfungen selbst übernehmen.

Brandenburg erwartet 42.000 Dosen

In Brandenburg können sich ab Ende dieser Woche ebenfalls zunächst Beschäftigte in der Pflege mit Novavax gegen das Coronavirus impfen lassen. Brandenburg soll mit der ersten Lieferung 42.000 Novavax-Impfdosen erhalten, bis Ende März insgesamt 120.000.



Die ersten Dosen sollen in den Impfstellen der Landkreise sowie in Krankenhäusern verabreicht werden. Ab Mitte März gilt die Impfpflicht für Mitarbeitende in der Pflege; bisher sind in Brandenburg knapp 90 Prozent von ihnen gegen das Coronavirus geimpft.

