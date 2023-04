Am Freitag fallen die letzten Corona-Maßnahmen: Auch Besucher:innen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen müssen nun keine FFP2-Masken mehr tragen. Die Einrichtungen blicken zurück auf eine fordernde Zeit - und nach vorn. Von Amelie Ernst

"Stop – Hier gilt Maskenpflicht!" - wie lange genau die Schilder an den Türen und Wänden im Alexianer-Pflegeheim St. Franziskus in Potsdam-Bornstedt schon hängen, das kann hier kaum noch jemand sagen. Pflegedienstleiterin Nicole Thomalla ist jedenfalls froh, dass sie die Schilder nun endlich abhängen kann. Nach den Mitarbeitenden gilt die Maskenpflicht nun auch nicht mehr für die Besucher:innen. "Ich glaube, wenn wir jetzt alle gleichgestellt sind, ist es für alle das Beste."

Vor allem für Menschen in der allerletzten Lebensphase sei der Kontaktabbruch schwierig gewesen, sagt Isabel Kätsch. Sie leitet die DRK-Senioreneinrichtung "Graf von Bülow" in Großbeeren. Und gerade für Demenzkranke seien Videoanrufe keine Alternative gewesen. Sie erinnere sich an eine Bewohnerin, die täglich Besuch von ihrem Mann bekommen habe. Als das mehrere Wochen lang nicht möglich gewesen sei, habe sie ihn anschließend nicht mehr erkannt. Und die Erinnerung sei auch nicht zurückgekehrt. "Das hat mich so geprägt, das tat mir so weh. Das darf nicht sein."