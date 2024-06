Der Deutsche Bahnkunden-Verband hat die zahlreichen Verkehrsbehinderungen im Nahverkehr der vergangenen Tage im Zuge der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz kritisiert. "Es fehlte nicht nur an Durchsagen mit alternativen Fahrtmöglichkeiten, sondern auch an Ersatzverkehren rund um die gesperrten Bereiche. Dort wurde, auch mit den üblichen Fahrzeuggrößen, mehr schlecht als recht das übliche Angebot gefahren", teilte ein Sprecher des Verbands am Mittwochabend mit.

Zwei Tage lang legte die Ukraine-Konferenz den Berliner ÖPNV und in Teilen auch den Straßenverkehr über Stunden lahm. So gerechtfertigt die Hilfe für Kiew ist: Solche Veranstaltungen gehören ausgelagert, kommentiert Sebastian Schöbel .

Die Wiederaufbau-Konferenz für die Ukraine in Berlin wird fortgesetzt, auch Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, ist in der Stadt. Der Polizeieinsatz wurde am Mittag beendet, die Einschränkungen im Verkehr lösen sich auf.

Der Verband forderte daher, den Verkehr auf nicht betroffenen Strecken nicht vorauseilend einzustellen. Auch seien bessere Auskünfte an den betroffenen Bahnhöfen vonnöten sowie ausgearbeitete Ersatzfahrpläne für künftige Sperrungen in der Berliner Innenstadt.

Am Dienstag und Mittwoch kam der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in die Hauptstadt zur Konferenz im Kongresszentrum am Messegelände in Charlottenburg. Neben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nahmen zahlreiche weitere hochrangige Politiker, darunter auch Regierungschefs, teil.