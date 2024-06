Pflegebedürftige in Berlin und deren Angehörige sollen für ihre Beschwerden und Wünsche bald eine Ansprechperson bei der Senatsverwaltung für Pflege bekommen. Wie die Senatspflegeverwaltung am Mittwoch mitteilte, wurde Sinja Meyer-Rötz bereits am Montag zur kommissarischen Landespflegebeauftragten ernannt.

Die Pflegebeauftragte soll die Interessen pflegebedürftiger Menschen und (pflegender) An- und Zugehöriger im Land Berlin wahrnehmen und deren Interessen angemessene Berücksichtigung verschaffen.

Das angebundene Büro der Pflegebeauftragten wird ab dem 1. September 2024 seine Arbeit aufnehmen. Ab diesem Zeitpunkt können sich Pflegebedürftige und ihre Angehörigen mit Anliegen an das Büro der Pflegebeauftragten wenden. Die Kontaktdaten werde die Senatspflegeverwaltung noch veröffentlichen, hieß es. Eine Aufgabe des Büros ist es, in jährlichen Monitoring-Berichten an das Berliner Abgeordnetenhaus auf die Problemlagen in der Pflege aufmerksam zu machen.

Pflegesenatorin Ina Czyborra erklärte, es brauche in Berlin eine von der Pflegewirtschaft unabhängige Anlaufstelle für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige. "Es freut mich, dass wir mit der Einrichtung des Amtes der Pflegebeauftragten einen Weg zu mehr Sichtbarkeit schaffen und den Interessen dieser Personen eine starke Stimme geben."