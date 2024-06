Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt zwar stetig an, von den aktuellen Zahlen wurde Gesundheitsminister Lauterbach nun aber laut eigener Aussage überrascht. Auch in Berlin und Brandenburg gehen die Zahlen nach oben.

Mit vielen Maßnahmen soll die Pflege durch Angehörige erleichtert werden, beispielsweise über die Anschaffung technischer Hilfsmittel in den Pflegestützpunkten, erzählt die Potsdamer Sozialberaterin Manuela Brockmeier . Denn demnächst wollen sie hier auch eine Videoberatung anbieten. In Frankfurt (Oder) entstand eine Musterwohnung, die man Angehörigen und ihren pflegebedürftigen Familienmitgliedern zeigen könne. Andere Stützpunkte bieten eine mobile Beratung an.

Neben den Projekten in den Kommunen besteht der Pakt aus drei weiteren Säulen. Darunter fallen auch Investitionsprogramme für die Kurzzeit- und Tagespflege, Maßnahmen zur Ausbildung und Fachkräftesicherung, sowie der Ausbau von sogenannten Pflegestützpunkten. Die gibt es mittlerweile an 45 Standorten.

Solche Angebote, wie sie Angehörige bei den Pflegestützpunkten erhalten, entlasten diese zunächst einmal bei den drängendsten Fragen, weiß der Vorsitzende des Paritätischen in Brandenburg, Andreas Kaczynski. Er ist gleichzeitig Vorsitzender des Landespflegeausschusses. Hier habe das von der Landesregierung bereitgestellte Geld geholfen. Damit Angehörige auch einmal anderen Tätigkeiten nachgehen können, sei aber auch die Kurzzeit- und Tagespflege wichtig. "Man bekommt man ja sonst gar keine Luft", so Kaczynski.

Die wissenschaftliche Auswertung zeigt: Hier bräuchte es eine Verbesserung des Konzepts. Mit den Geldern wurden bisher unter anderem etwas mehr als 50 neue Kurzzeitpflegeplätze in fünf Einrichtungen geschaffen, sowie mehr als 300 neue Tagespflegeplätze in 18 Einrichtungen. Bis Ende des Jahres sind weitere geplant.

Statt Investitionen in die Kurzzeitpflege sollte das Geld besser vorgehalten werden, ähnlich wie bei der Notfallversorgung in Krankenhäusern, heißt es im Abschlussbericht. Und dann abgerufen werden können, wenn es gebraucht werde, etwa, wenn mehr Menschen einen Platz in der Kurzzeitpflege bräuchten. Außerdem fordern die befragten Kommunen und Landkreise einen Abbau von Bürokratie sowie finanzielle Sicherheiten für neu geschaffene Stellen in den Projekten.