Symbolisch soll der Ort wirken. Man trifft sich im Potsdamer Hotel direkt gegenüber vom Landtag, in den das Bündnis Sahra Wagenknecht im Herbst einziehen will. Auf dem Flur werden Häppchen von Waldorfsalat und Frühlingsrollen gereicht. Im Konferenzraum haben sich 31 abstimmungsberechtigte Parteimitglieder versammelt, es sind weniger als die anwesenden Journalisten.

Bei der Landtagswahl könnten am Ende ungewöhnlich viele Überhangmandate anfallen. Nur wäre das Brandenburger Wahlrecht darauf nicht vorbereitet. Eine Studie befürchtet, dass am Ende das Parlament nicht verfassungskonform wäre. Von Oliver Noffke

Kurz nach 10 Uhr begrüßt der Landesvorsitzende Robert Crumbach die versammelte Partei und entschuldigt sich, dass man das Wahlprogramm wegen der fehlenden Zeit leider nicht ausführlich mit allen Beteiligten vorher diskutieren konnte. Bei der Vorstellung des Programms erwähnt er die derzeit im Landtag vertretenen Parteien nur am Rande. Ja, die Schulpolitik in Brandenburg werde von “Dilettanten” gemacht, die Defizite in der Bildung führt er auf 34 Jahre sozialdemokratische Verantwortung zurück.

Es ist der ehemalige Linken-Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Scharfenberg, der in der Debatte später über Unverständnis bei denen berichtet, die sich gern in der Partei engagieren wollen, aber abgewiesen werden. Die Landesverbände sollen doch eigene Entscheidungen treffen können, damit man die Kräfte voll entfalten kann. Viel mehr Kritik zum Parteiaufbau wird man an diesem Tag in Potsdam nicht hören.

Man wolle alle Krankenhausstandorte sichern, auch die acht bis zehn Häuser, die akut gefährdet seien. Eine solche Forderung würde auch Brandenburgs grüne Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher unterschreiben. Familien sollten entlastet werden, durch kostenloses Schulessen oder kostenfreie Krippen. Dafür würde das BSW bei den Linken keinen Widerspruch ernten. Crumbach fordert mehr Sicherheit in den Grenzregionen. Ob man dafür eine eigene Grenzpolizei brauche, müsse man sehen. Aber es brauche mehr Revierpolizisten und Streifen vor Ort, Polizisten gebühre mehr Respekt. Mit dieser Haltung würde er wohl schnell bei den Christdemokraten Applaus ernten. Ehrenamtliche sollen besser unterstützt werden, zum Beispiel mit einer Zusatzrente für freiwillige Feuerwehrleute. Solche Ideen wurden auch schon in SPD-Kreisen diskutiert.

Das BSW fühlt sich längst als politischer Vollsortimenter und will in allen Politikfeldern mitspielen. Das Wahlprogramm der Partei streift viele Themen und bleibt oft vage. Viele Forderungen klingen kompatibel zu den Mitbewerbern. Mit allzu viel Radikalität soll niemand abgeschreckt werden.

Es ist der erste Auftritt der Parteivorsitzenden vor dem Landesverband. Bei der Gründung der Landespartei Ende Mai war nur Ko-Vorsitzende Amira Mohamed Ali als Abgesandte nach Schwedt gekommen. In freier Rede stimmt Wagenknecht eine halbe Stunde lang ihre Landespartei auf den Wahlkampf ein. Und hält sich nicht lange bei Brandenburg auf. Sie listet ihr ganz eigenes Programm auf. Ihr Bündnis stehe für wirtschaftliche Vernunft, für Frieden, soziale Gerechtigkeit und Meinungsfreiheit. Die "unsägliche Ampel" sei die schlechteste Bundesregierung seit langer Zeit. Und Deutschland habe auch die schlechteste Opposition. Die AfD falle wegen der Rechtsextremisten aus, die CDU würde Deutschland in den Krieg führen. Klar, sie wisse, dass man den Krieg in der Ukraine nicht von Brandenburg aus beenden könne. Aber jede Stimme für das BSW sei eine "Stimme für den Frieden und gegen die unsägliche Kriegsrhetorik". Die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand an der derzeitigen Frontlinie in der Ukraine fehlt auch hier in Potsdam nicht.

Wie andere ältere Ostdeutsche erinnere sie sich an die Endzeit der DDR. Menschen im Osten hätten schon einmal erlebt, wie sich eine Wende anbahnt. Sie hätten es selbst erfahren, wie eine ganze Industrie kaputtgehe. Das dürfe nicht noch mal passieren. Man dürfe nicht zulassen, "dass die Ampel alles verspielt, was Millionen Menschen aufgebaut haben". So erklärt sie auch den großen Erfolg ihrer Partei in Ostdeutschland, zuletzt bei der Europawahl, aber auch in Umfragen vor den ostdeutschen Landtagswahlen.

Ganz frischen Wind wolle man nach Brandenburg bringen. Und man werde sich im Wahlkampf oft in Brandenburg sehen, verspricht sie. Brandenburgischer wird sie in Potsdam nicht.