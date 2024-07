Die großen Berliner Wohlfahrtsverbände lehnen die Bezahlkarte für Asylbewerber mit einem Bargeldlimit von 50 Euro ab. In dieser Form sei die Bezahlkarte entmündigend, bürokratisch und ein Hemmnis für Integration, kritisierten Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonie und Paritätischer Wohlfahrtsverband in einer gemeinsamen Mitteilung am Freitag.

Die Bargeldauszahlung müsse sich stattdessen an den Regelsätzen des Asylbewerberleistungsgesetzes orientieren. Das wären zum Beispiel in einem Zwei-Personen- Haushalt mindestens 184 EUR pro Person, so die Wohlfahrtsverbände.