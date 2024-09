bitte verwelken F-K Dienstag, 24.09.2024 | 20:31 Uhr

Ich empfinde die Entscheidung auch gut.

Was der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg zuweilen durchzudrücken versucht, ist penetrant.

Öffentliche "Sauberkeit" auf den Strassen z. B. scheint unwichtig, wenn der Dreck bunt genug, und gemischt ist, muss man das wohl als URBAN ansehen.

"der von den Grünen geführte Bezirk" steht für mich, als Anwohnender, unter diktatorischen Durchsetzungsabsichten.

Wirkt so, als ob die Regierenden des Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg eine Enklave, was autonomes in dieser Stadt aufbauen wollen.

Und das gegen einen Großteil der Bewohner in Friedrichshain-Kreuzberg!