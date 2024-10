Steuergelder für Grünen-Abfindungen ? Berlin Dienstag, 08.10.2024 | 18:55 Uhr

Für diese Grünen-Abfindungen ect. sollte der Steuerzahler nicht aufkommen müssen.

Kein Einzug der Grünen in den Landtag bedeutet eben Wegfall der staatlichen Zuwendungen.

Steuergelder werden dringend für die Erledigung notwendiger !!! Aufgaben benötigt.

Die "Mitarbeiter der Grünen" hatten in der Vergangenheit ein gutes Einkommen. Auch jetzt werden sie sicher nicht "am Hungertuch nagen".



Es gibt sehr viele Menschen, die tatsächlich auf staatliche Hilfe angewiesen sind...