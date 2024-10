Potsdam muss in den kommenden Jahren mit Haushaltsdefiziten in Millionenhöhe rechnen. Das haben Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und Kämmerer Burkhard Exner in einer Mitteilung am Freitag erklärt. Das Gesamtdefizit liegt demnach bis 2028 bei 285 Millionen Euro.



Trotz höherer Finanzausgleichsmittel des Landes drohen der Stadt jährliche Fehlbeträge zwischen 63 und 87 Millionen Euro, sagte Exner. "Wir leben aktuell von unseren Rücklagen, die nach jetzigem Stand spätestens in drei Jahren aufgebraucht sein werden, die aber eigentlich für unsere Investitionen vorgesehen waren", erklärte Kämmerer Exner.

Es müssten Wege gefunden werden, den Anstieg der Ausgaben zu verringern. Nur dann könne unter anderem bis 2028 ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden.