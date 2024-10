In drei Brandenburger Gemeinden findet am Sonntag die Bürgermeister-Stichwahl statt

Am Sonntag finden in den drei Brandenburger Gemeinden Werneuchen (Barnim), Schöneiche (Oder-Spree) und Kremmen (Oberhavel) die Stichwahlen für das Bürgermeisteramt statt. Bei den Bürgermeisterwahlen am 22. September erreichte keiner der Kandidatinnen und Kandidaten die erforderliche Mehrheit von 50 Prozent.

In Werneuchen (Barnim) gehen der AfD-Kandidat Lars Hübner und die parteilose Kandidatin Astrid Hildebrand ins Rennen. Bei der Wahl im September lag Hildebrand mit 29,6 Prozent nur knapp vor AfD-Mann Hübner mit 29,4 Prozent. Der frühere Amtsinhaber Frank Kulicke (Unabhängige Wählergruppe Werneuchen) wurde am 9. Juni mehrheitlich abgewählt. Trotzdem kandidierte er am 22. September erneut für das Bürgermeisteramt, erhielt jedoch nur 9,3 Prozent und schied im ersten Wahlgang aus.