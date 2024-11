Bundesamt will mehr Bunker – Berlin und Brandenburg ohne öffentliche Anlagen

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) und die Innenministerien wollen wieder mehr Bunkerräume in Deutschland einrichten. Grund dafür ist die sich verschärfende internationale Bedrohungslage. Derzeit werde "beabsichtigt, Eckpunkte für ein Schutzraumkonzept auszuarbeiten", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag. Der Prozess werde "noch etwas Zeit in Anspruch nehmen". Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung [Bezahlinhalt] über das Vorhaben berichtet.

Laut dem Ministeriumssprecher soll systematisch erfasst werden, welche Einrichtungen für Flucht- und Schutzräume in Frage kommen. Er nannte etwa Tiefgaragen, U-Bahnhöfe und Kellerräume. Sowohl öffentliche Gebäude als auch private Räume sollen demnach ertüchtigt werden." Wie das BBK auf Anfrage der Presseagentur AFP mitteilte, wurden Eckpunkte des Konzepts Ende Juni auf einer Innenministerkonferenz vereinbart. Derzeit stehen dem Ministeriumssprecher zufolge von ursprünglich 2.000 nur noch 579 Bunkerräume in Deutschland zur Verfügung.