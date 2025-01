Berliner Senat gibt Gutachten für Vergesellschaftungsrahmengesetz in Auftrag

Mehr als drei Jahre nach dem Volksentscheid "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" in Berlin macht der schwarz-rote Senat nun einen Schritt in Richtung des angekündigten Vergesellschaftungsrahmengesetzes.

Die Berliner Finanzverwaltung wird ein Gutachten zur Umsetzung des Gesetzes in Auftrag geben, wie eine Sprecherin am Freitag auf Nachfrage des rbb bestätigte. Das Vergabeverfahren werde voraussichtlich vier bis acht Wochen dauern, der Auftrag könnte somit noch im ersten Quartal dieses Jahres erfolgen.