Kein Home-Office, keine Lüftungsmöglichkeiten im Wartebereich, keine reduzierten Fallbearbeitungen: In Bezug auf den Schutz vor Corona-Infektionen im Bürgeramt Berlin-Wedding in der Osloer Straße gibt es Vorwürfe gegen die Verantwortlichen, auch im Bezirk. "Man kann sich den Lockdown sparen, wenn so inkonsequent gehandelt wird", sagte eine betroffene Person, die anonym bleiben möchte, rbb|24.



Auch von Gewerkschaftsseite werden Vorwürfe laut. So erklärte Verdi-Landesbezirksfachbereichsleiter Erich Mendroch in Bezug auf eine fehlende Lüftung: "Das ist eine Sache, die überhaupt nicht geht." Menschen in Räumen ohne Lüftungsmöglichkeit warten zu lassen, "halte ich für fahrlässig", so Mendroch zu rbb|24.

Der Gewerkschaftsvertreter sagte weiter, die technischen Voraussetzungen für eine Tätigkeit im Home-Office seien in den Berliner Bezirksämtern derzeit mangelhaft - im Gegensatz beispielsweise zu Senatsämtern. "Es fehlt an nötiger Technik und mobilen Endgeräten", so Mendroch. Außerdem seien die Sicherheitsstandards derart hoch, dass eine Arbeit vom heimischen Schreibtisch erschwert werde. "Man hätte sich im ersten Lockdown darauf vorbereiten können, weil Home-Office einen anderen Stellenwert bekommen hat", sagte er.